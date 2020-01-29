"Кардифф" обвиняет "Нант" в соучастии в непредумышленном убийстве Эмилиано Салы

"Кардифф Сити" обвиняет "Нант" в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб год назад в авиакатастрофе в небе над Ла-Маншем, сообщает L'Equipe.

Валлийский клуб обращает внимание на ряд "тревожных моментов", связанных с трансфером Салы, и хочет, чтобы они были расследованы французским судом.

В частности, "Кардифф" указывает, что "Нант" использовал так называемых "нелицензированных и нелегальных посредников" при перевозке Салы в Уэльс на разбившемся самолете.

Обвинение выдвинуто и лицам, которые вели сделку по Сале, что они скрывали агентские комиссионные и не имели агентской лицензии.

Напомним, 21 января 2019 года Сала погиб в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф после своего трансфера. Пилот легкомоторного самолета запросил экстренную посадку, но вскоре воздушное судно пропало с экранов радаров.

В ходе поисковой операции на дне были обнаружены обломки самолета с телом Салы. Тело пилота найдено не было.

После случившейся трагедии между клубами начались финансовые споры.

"Кардифф" настаивает, что Сала не стал игроком команды и отказывается выплачивать "Нанту" 15 млн фунтов стерлингов. Французский клуб настаивает на обратном.

Теперь валлийский клуб предоставил новые документы по этому делу, которые должен рассмотреть французский суд.