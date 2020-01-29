Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
ГлавнаяСпорт

"Кардифф" обвиняет "Нант" в соучастии в непредумышленном убийстве Эмилиано Салы

Неожиданный поворот в деле трагедии футболиста.

"Кардифф" обвиняет "Нант" в соучастии в непредумышленном убийстве Эмилиано Салы
Эмилиано Сала
Фото: skysports.com

"Кардифф Сити" обвиняет "Нант" в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб год назад в авиакатастрофе в небе над Ла-Маншем, сообщает L'Equipe.

Валлийский клуб обращает внимание на ряд "тревожных моментов", связанных с трансфером Салы, и хочет, чтобы они были расследованы французским судом.

В частности, "Кардифф" указывает, что "Нант" использовал так называемых "нелицензированных и нелегальных посредников" при перевозке Салы в Уэльс на разбившемся самолете.

Обвинение выдвинуто и лицам, которые вели сделку по Сале, что они скрывали агентские комиссионные и не имели агентской лицензии.

Напомним, 21 января 2019 года Сала погиб в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф после своего трансфера. Пилот легкомоторного самолета запросил экстренную посадку, но вскоре воздушное судно пропало с экранов радаров.

В ходе поисковой операции на дне были обнаружены обломки самолета с телом Салы. Тело пилота найдено не было.

После случившейся трагедии между клубами начались финансовые споры.

"Кардифф" настаивает, что Сала не стал игроком команды и отказывается выплачивать "Нанту" 15 млн фунтов стерлингов. Французский клуб настаивает на обратном.

Теперь валлийский клуб предоставил новые документы по этому делу, которые должен рассмотреть французский суд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также