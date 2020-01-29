Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль перед четвертьфинальным матчем на Australian Open попал в очень щекотливую ситуацию.

Переодевшись Надаль шел на арену для подготовки к матчу против австрийца Доминика Тима, но бдительный охранник проявил принципиальность и попытался задержать Рафаэля, так как испанец не предъявил свою аккредитацию. Надаль, в свою очередь, попытался обратить внимание охранника на висевший рядом постер со своим изображением, но плакат не произвел впечатления на служащего.

Лишь подоспевший старший секьюрити разрешил ситуацию.

Напомним, похожую картину мы наблюдали в Мельбурне год назад, когда по аналогичной причине был задержан Роджер Федерер.