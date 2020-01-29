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Игрок сборной Украины подписал контракт с российским клубом

Связующий Владислав Диденко перешел в "Югру-Самотлор".

Игрок сборной Украины подписал контракт с российским клубом
Владислав Диденко
Фото: CEV

Волейболист сборной Украины Владислав Диденко подписал контракт с российским клубом "Югра-Самотлор" из Нижневартовска, сообщается на официальном сайте клуба.

Отметим, что 27-летний связующий был основным игроком национальной команды на Чемпионате Европы-2019.

Украинцы выиграли три матча в группе, в 1/8 финала сенсационно победили Бельгию, а в четвертьфинале только на тай-брейке уступили будущим чемпионам – сербам. 

Диденко начал сезон во второй французской лиге в составе "Нанси", но покинул команду из-за визовых проблем.

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