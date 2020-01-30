Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
ГлавнаяСпорт

Обидчица Свитолиной на Australian Open может стать первой не сеяной победительницей турнира со времен Серены Уильямс

Гарбинье Мугурусе для этого необходимо сделать лишь один шаг.

Обидчица Свитолиной на Australian Open может стать первой не сеяной победительницей турнира со времен Серены Уильямс
Гарбинье Мугуруса
Фото: EPA/UPG

Во втором полуфинальном поединке женского одиночного разряда Australian Open сенсация нынешнего турнира – Гарбинье Мугуруса преподнесла очередной сюрприз.

Испанка в двух сетах в тяжелейшей борьбе обыграла 4-ю сеяную, румынку Симону Халеп – 7:6 (10-8), 7:5. Причем, в решающей партии Гарбинье проигрывала 3:5, но сумела взять 4 гейма подряд.

В финале обидчица украинки Элины Свитолиной по третьему кругу турнира встретится с американкой Софией Кенин, обыгравшей первую ракетку мира Эшли Барти - 7:6 (8-6), 7:5.

В случае своей победы в финале, 26-летняя Мугуруса станет первой с 2007 года теннисисткой, которая сумела выиграть Australian Open не будучи сеяной на турнире.

Последней такое достижение покорилось Серене Уильямс.

Добавим, что нынешний женский финал на Открытом чемпионате Австралии является одним из самых низко рейтинговых в истории не только данного турнира, но и всех турниров "Большого шлема" - отметим, Кенин является всего лишь 14-й сеяной.

Highlights поединка Мугуруса - Халеп - на официальном сайте Australian Open.

Highlights матча Барти - Кенин - на официальном сайте турнира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также