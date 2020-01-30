Гарбинье Мугурусе для этого необходимо сделать лишь один шаг.

Во втором полуфинальном поединке женского одиночного разряда Australian Open сенсация нынешнего турнира – Гарбинье Мугуруса преподнесла очередной сюрприз.

Испанка в двух сетах в тяжелейшей борьбе обыграла 4-ю сеяную, румынку Симону Халеп – 7:6 (10-8), 7:5. Причем, в решающей партии Гарбинье проигрывала 3:5, но сумела взять 4 гейма подряд.

В финале обидчица украинки Элины Свитолиной по третьему кругу турнира встретится с американкой Софией Кенин, обыгравшей первую ракетку мира Эшли Барти - 7:6 (8-6), 7:5.

В случае своей победы в финале, 26-летняя Мугуруса станет первой с 2007 года теннисисткой, которая сумела выиграть Australian Open не будучи сеяной на турнире.

Последней такое достижение покорилось Серене Уильямс.

Добавим, что нынешний женский финал на Открытом чемпионате Австралии является одним из самых низко рейтинговых в истории не только данного турнира, но и всех турниров "Большого шлема" - отметим, Кенин является всего лишь 14-й сеяной.

Highlights поединка Мугуруса - Халеп - на официальном сайте Australian Open.

Highlights матча Барти - Кенин - на официальном сайте турнира.