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В Формуле-1 Гран-При Китая на пороге отмены

Организаторы могут отказаться от проведения Гран-при Китая из-за коронавируса.

В Формуле-1 Гран-При Китая на пороге отмены
Фото: www.fia.com

Непростая ситуация с эпидемией коронавируса привела к тому, что в Международной федерации автоспорта (FIA) начали отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Китае и соседних странах.

В частности, FIA выпустила официальное заявление, которое можно трактовать так, что в федерации готовы на любые меры, вплоть до отмены этапов, в случае необходимости.

"Принимая во внимание эпидемию коронавируса, разразившуюся в Китае в начале года, FIA под руководством президента медицинской комиссии профессора Жерара Сайллана внимательно следит за развитием ситуации вместе с соответствующими органами власти и автоклубами, входящими в федерацию, – говорится в опубликованном заявлении. – FIA оценит календарь предстоящих гонок и, в случае необходимости, предпримет любые действия, необходимые для защиты мирового автоспортивного сообщества и широкой общественности", - гласит коммюнике, опубликованное на официальном сайте FIA.

Отметим, в Формуле-1 этап в Китае стоит по очередности в календаре четвертым и должен состоятся с 17 по 19 апреля.

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