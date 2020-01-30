Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении перенесли на год из-за эпидемии коронавируса

Соревнования в марте должен был принять китайский Нанкин.

"Куб Нанкин", место проведения ЧМ по легкой атлетике в помещении

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет в 2021 году, о чем сообщила на официальном сайте Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

Соревнования, которые с 13 по 15 марта должен был принять китайский Нанкин, перенесли на год.

Такое решение IAAF связано с эпидемией коронавируса в Китае, который унес жизни более 170 людей.

При этом организаторы отказались от предложений перенести мировое первенство в другую страну.

Предыдущий чемпионат мира по легкой атлетике в помещении состоялся в 2018 году в британском Бирмингеме.

Украина на нем медалей не завоевала.