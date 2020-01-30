Количество жертв нового коронавируса возросло до 170

Количество жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 170, несколько стран изолируют своих граждан, эвакуированных из Китая, чтобы проверить их на предмет заражения. Об этом пишет Reuters.

"Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что общее число подтвержденных случаев смерти от коронавируса в стране к концу среды возросло до 170, а число инфицированных пациентов возросло до 7 711", - уточнили в агентстве.

Почти все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, где проживает около 60 миллионов человек.

Напомним, в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом. Число заразившихся в Китае превысило 4,5 тысячи человек. Жертвами вируса стали свыше 100 человек.

Китайские власти назвали благоприятным прогноз для большинства пациентов с коронавирусом. Легче всего заболевание переносят молодые люди и дети.

Бывшая глава украинского Минздрава Уляну Супрун пояснила, что защититься от коронавируса, как и от гриппа и простуды, нельзя при помощи защитных масок, БАДов, иммуномодуляторов, лука и гомеопатии.

Чтобы сделать себя менее уязвимым к заболеваниям, она посоветовала придерживаться таких рекомендаций: мыть руки, сбалансировано питаться, пить достаточно жидкости, проветривать и увлажнять помещения, заниматься спортом и спать в достаточном количестве.