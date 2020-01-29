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Первый случай "уханского" коронавируса зафиксирован в Финляндии

Китайская туристка из Уханя изолирована в больнице.

Первый случай "уханского" коронавируса зафиксирован в Финляндии
Фото: EPA/UPG

В Финляндии подтвердился первый случай коронавируса. Носителем вируса является туристка из Китая, сообщает финское издание Уle.

32-летняя женщина приехала из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса. Она обратилась в поликлинику с симптомами гриппа. Оттуда ее перевезли в центральную больницу Лапландии в г. Рованиеми.

Глава ведомства здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен заявил, что оснований для паники нет. По его словам, пока случаев массового заражения коронавирусом за пределами Китая не наблюдается, а в ЕС таковых меньше десятка.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой", - отметил Салминен.

Вместе с тем сообщается, что около 15 человек могут быть заражены. Они не изолированы. Это люди, которые провели с больной более 15 минут в одном помещении. Они не жалуются на здоровье, но за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней. Большинство из этих людей - иностранцы, но есть также и финны.

Напомним, по состоянию на 29 января, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 15 странах мира, в том числе во Франции и Германии.

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