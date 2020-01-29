ВОЗ снова созывает экстренное заседание из-за коронавируса, от которого умерли более 130 человек

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения соберется в четверг, 30 января, для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения", - написал он в Twitter.

Глава ВОЗ отметил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Тедрос Гебрейесус указал, что высоко ценит "подобную открытость" с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно.

Ранее ВОЗ решила не объявлять "чрезвычайную ситуацию" на международном уровне из-за нового китайского вируса. "Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", - заявлял глава ВОЗ 23 января.

27 января ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого", признав ошибку.

По состоянию на 29 января, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.