Австралийские ученые воссоздали коронавирус

Ученые в Австралии успешно разработали лабораторную версию коронавируса nCov за пределами Китая.

Об этом сообщает Би-би-си.

Образцы в ближайшее время передадут Всемирной организации здравоохранения в надежде, что они помогут в диагностике и лечении вируса. Ученые в Китае также воссоздали вирус и поделились последовательностью его генома, но не самим вирусом.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, Австралия, рассказали, что им удалось вырастить копию вируса у зараженного пациента. Образец был отправлен им в прошлую пятницу.

Врачи заявили, что копия может быть использована в качестве контрольного материала для тестирования, которое может включать раннюю диагностику у людей, у которых нет симптомов.

Напомним, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось на 1 тыс. 459 человек, а жертвами заболевания стали 26 человек.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии. В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее, посольство Украины официально призвало граждан покинуть Китай.

Ранее исследовательская группа ученых из Гонконга также заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.