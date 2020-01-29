Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
ГлавнаяМир

Австралийские ученые воссоздали коронавирус

Это позволит ускорить создание вакцины.

Австралийские ученые воссоздали коронавирус
Фото: ekovolga.com

Ученые в Австралии успешно разработали лабораторную версию коронавируса nCov за пределами Китая.

Об этом сообщает Би-би-си.

Образцы в ближайшее время передадут Всемирной организации здравоохранения в надежде, что они помогут в диагностике и лечении вируса. Ученые в Китае также воссоздали вирус и поделились последовательностью его генома, но не самим вирусом.

Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне, Австралия, рассказали, что им удалось вырастить копию вируса у зараженного пациента. Образец был отправлен им в прошлую пятницу.

Врачи заявили, что копия может быть использована в качестве контрольного материала для тестирования, которое может включать раннюю диагностику у людей, у которых нет симптомов.

Напомним, за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось на 1 тыс. 459 человек, а жертвами заболевания стали 26 человек.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Случаи заболевания также были зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии. В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее, посольство Украины официально призвало граждан покинуть Китай.

Ранее исследовательская группа ученых из Гонконга также заявила об изготовлении вакцины против коронавируса 2019-nCoV, но на ее испытания потребуется длительное время.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также