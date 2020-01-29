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Нетаньяху предложил создать столицу палестинского государства в пригороде Иерусалима

Израильский премьер обнародовал свои планы после встречей с Трампом.

Нетаньяху предложил создать столицу палестинского государства в пригороде Иерусалима
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа как будущая столица палестинского государства предлагается пригород Иерусалима Абу-Дис.

Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan, передает Громадське радіо.

Отмечается, что израильский премьер обнародовал свои планы на брифинге для журналистов в Вашингтоне 28 января.

Кроме этого, Нетаньяху намерен вынести на утверждение израильского правительства вопрос о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан уже 2 февраля.

Ранее после встречи в Белом доме с Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план урегулирования на Ближнем Востоке и опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины. Президент США назвал свой план "последней возможностью" для палестинцев и подтвердил свою поддержку Израиля.

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