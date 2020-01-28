Четвертый случай заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Четвертый случай заражения "уханским" коронавирусом зафиксирован на территории Франции, сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, заболевание диагностировано у пожилого китайского туриста. В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что мужчина госпитализирован в Париже. Он приехал из провинции Хубэй, которая стала очагом распространения заболевания.

Ранее жительница Уханя с признаками заражения новым типом коронавируса сумела проникнуть в Париж, обманом преодолев медицинские барьеры аэропорта во французской столице. Женщина, у которой перед отлетом в Париж поднялась температура и начался кашель, приняла жаропонижающее, что позволило ей в аэропорту Парижа благополучно миновать тепловизор.

Напомним, первые два случая коронавируса из Китая во Франции подтвердили 24 января. Это были первые два подтвержденных случая в Европе.

Вспышка пневмонии в Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран.