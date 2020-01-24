Два случая заболевания коронавирусом подтверждены во Франции

Это первые два подтвержденных случая в Европе.

В пятницу, 24 января, Франция подтвердила первые два случая нового китайского коронавируса nCoV-2019.

Как пишет Reuters, один пациент был госпитализирован в Париже, другой - в Бордо на юго-западе страны.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин заявила на пресс-конференции, что это первые два подтвержденных случая в Европе.

Один из заболевших - "пациент китайского происхождения", у которого были симптомы лихорадки.

По словам министра, 48-летний мужчина два дня назад вернулся из поездки в Китай, которая включала остановку в Ухане.

Информации о втором случае в Париже, который только что подтвердился, у министра еще не было.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (nCoV). Сообщалось, что первые заболевшие могли подхватить вирус на городском рынке морепродуктов.

Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 - погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй. Для заболевших строится специальная больница.

24 января сообщалось, что в Шанхае вылечили первую пациентку, которая была больна пневмонией, вызванной коронавирусом.

Ранее сообщалось, что второй случай коронавируса подтвердили в США.

В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус. Два из них не были подтверждены, исследования по третьему продолжаются.