В США подтвердили второй случай коронавируса

В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.

Как передает Голос Америки, в декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы, только когда вернулась в Соединенные Штаты на прошлой неделе. Инкубационный период, то есть время от заражения и до появления симптомов, составляет от 2 дней до 2 недель.

Первый случай вируса в США 21 января обнаружили в штате Вашингтон. 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса.

"Оба носители вируса изолированы в больнице. Еще 63 американцев в 22 штатах проверяют на наличие этого заболевания", - говорится в сообщении.

В Китае из-за вспышки 33 миллиона человек фактически находятся в закрытых на карантин городах: не работает авиа- и железнодорожное сообщение, не ходит общественный транспорт, закрыты государственные и большинство частных учреждений.

Международные аэропорты во всем мире проводят усиленные проверки пассажиров, прилетевших из Китая. Сотрудников заставляют носить медицинские маски и защитные костюмы, ведь вирус очень заразен.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус. Два из них не были подтверждены, исследования по третьему продолжаются.