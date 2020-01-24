Российским силовикам ввели надбавки к зарплате за работу на акциях протеста

На дополнительные выплаты могут претендовать сотрудники МВД и Росгвардии.

Новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, работающих на акциях протеста.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Премия в размере до 100% оклада предусмотрена "за работу в условиях повышенной сложности" для правоохранителей, служащих в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На дополнительные выплаты могут претендовать сотрудники МВД, "участвующие в охране общественного порядка", атакже сотрудники Росгвардии, "участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий".

Напомним, ранее также сообщалось, что в РФ создадут специальные места для митингов, проводить акции за пределами которых запретят.

Отметим, что в разгоне акции в центре российской столицы в августе прошлого года участвовал бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк.