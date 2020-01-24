Болгария вышлет из страны двух российских дипломатов

Соответствующие ноты были вручены послу РФ, которого вызывали в МИД.

Болгария уведомила Российскую Федерацию об объявлении двоих российских дипломатов персонами "non grata".

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба посольства РФ в Болгарии.

Отмечается, что МИД Болгарии вышлет из страны дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства РФ. Соответствующие ноты были вручены послу РФ в Болгарии, которого 24 января вызвали в министерство.

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - сообщили в посольстве РФ.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления Посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - заявили в посольстве.

Напомним, в октябре прошлого года прокуратура Болгарии объявила, что один из сотрудников российского посольства занимался шпионской деятельностью. В связи с этим посла РФ вызвали в МИД, а обвиненный дипломат уехал из страны.