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Трамп посетит марш против абортов

Трамп станет первым президентом, посетившим такое мероприятие.

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп намерен посетить ежегодный марш против абортов в Вашингтоне, который состоится сегодня 24 января. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гиршем.

В свою очередь, Трамп ответил на анонс марша в своем твиттере: "Увидимся в пятницу".

Кроме того, Гиршем отметила, что Трамп станет первым президентом, который посетит такое мероприятие.

Напомним, раннее лидер США Дональд Трамп заявлял, что выиграет у кандидата от демократов на предстоящих выборах осенью 2020 года. В этом году соперником Трампа, скорее всего, будет Джо Байден, Берни Сандерс или Элизабет Уоррен. Каждый из них, согласно опросам, является фаворитом в противостоянии с Трампом.

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