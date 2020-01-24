Трамп посетит марш против абортов

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Президент США Дональд Трамп намерен посетить ежегодный марш против абортов в Вашингтоне, который состоится сегодня 24 января. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гиршем.

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI — Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020

В свою очередь, Трамп ответил на анонс марша в своем твиттере: "Увидимся в пятницу".

Кроме того, Гиршем отметила, что Трамп станет первым президентом, который посетит такое мероприятие.

Напомним, раннее лидер США Дональд Трамп заявлял, что выиграет у кандидата от демократов на предстоящих выборах осенью 2020 года. В этом году соперником Трампа, скорее всего, будет Джо Байден, Берни Сандерс или Элизабет Уоррен. Каждый из них, согласно опросам, является фаворитом в противостоянии с Трампом.