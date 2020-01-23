Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
ГлавнаяМир

Из-за вируса в Китае закрыли пять городов

Власти сообщают о 18 жертвах 2019-nCoV.

Из-за вируса в Китае закрыли пять городов
Фото: news.sky.

Сяньнин с населением более 2,5 млн человек стал пятым городом, в котором власти решили остановить транспортное сообщение из-за коронавируса 2019-nCoV.

Об этом муниципальные власти Сяньнина известили 23 января на своей официальной странице в соцсетях Китая, сообщают западные СМИ.

"С 10:00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются", - говорится в официальном заявлении китайских властей.

Сяньнин находится в китайской провинции Хубэй, где ранее был обнаружен новый тип коронавируса.

Администрация города Чиби, где проживают около 500 тыс. человек, с полуночи останавливает движение общественного транспорта, в том числе в соседних с городом частях провинции.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган (более 6 млн жителей) и Ухань (более 11 млн).

В еще одном китайском городе - Эчжоу - в четверг также временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили. В Эчжоу проживают около 1,1 млн человек.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ решил не объявлять "чрезвычайную ситуацию" в сфере здравоохранения на международном уровне. Глава ВОЗ заявил, что доказательств распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также