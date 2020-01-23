Из-за вируса в Китае закрыли пять городов

Сяньнин с населением более 2,5 млн человек стал пятым городом, в котором власти решили остановить транспортное сообщение из-за коронавируса 2019-nCoV.

Об этом муниципальные власти Сяньнина известили 23 января на своей официальной странице в соцсетях Китая, сообщают западные СМИ.

"С 10:00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются", - говорится в официальном заявлении китайских властей.

Сяньнин находится в китайской провинции Хубэй, где ранее был обнаружен новый тип коронавируса.

Администрация города Чиби, где проживают около 500 тыс. человек, с полуночи останавливает движение общественного транспорта, в том числе в соседних с городом частях провинции.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган (более 6 млн жителей) и Ухань (более 11 млн).

В еще одном китайском городе - Эчжоу - в четверг также временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили. В Эчжоу проживают около 1,1 млн человек.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ решил не объявлять "чрезвычайную ситуацию" в сфере здравоохранения на международном уровне. Глава ВОЗ заявил, что доказательств распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая нет.