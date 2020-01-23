Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам

Президент России Владимир Путин выступил с идеей проведения встречи лидеров стран, являющихся постоянными членами Совбеза ООН, для решения проблем мира.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

"Пять держав несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, и, насколько я понимаю, увидели положительную реакцию: провести встречу глав государств - постоянных членов Совета безопасностей ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьёзному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятерки", - заявил Путин.

"Перед нами много задач, одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совбезе ООН вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем. Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и симовличным. Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора [нацистской Германии], в создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы", - сказал российский президент.

Напомним, что послевоенное мироустройство было закреплено соглашениями на саммитах лидеров антигитлеровойской коалиции в Ялте и Потсдаме.