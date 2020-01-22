NAFTA 2.0. Как новая сделка Трампа поможет ему победить на выборах

Новое торговое соглашение США с Мексикой и Канадой получило одобрение как со стороны больших корпораций, так и со стороны профсоюзов. Кроме положительного экономического и правозащитного эффекта, соглашение может повлиять на исход избирательной кампании.

Фото: EPA/UPG

Хотя 2020-й год встретил Дональда Трампа новым витком слушаний об импичменте, на прошлой неделе американский президент получил целых две международно-экономические победы. Первой из них стало новое торговое соглашение с Китаем, второй – обновленная зона свободной торговли (ЗСТ) с Канадой и Мексикой. И если американо-китайский договор - это лишь тактическая победа в затяжной торговой войне, то ЗСТ стал настоящим прорывом в регионе.

Соглашение получило двухпартийную поддержку в Конгрессе и Сенате, а также было одобрено множеством неформальных групп – от лоббистов крупных компаний до профсоюзов. Не протестовали против соглашения и Канада с Мексикой. Мексиканское правительство скорее вздохнуло с облегчением, поскольку самые радикальные предложения Трампа остались нереализованными.

Lb.ua разбирался, что сделало новое соглашение таким популярным, а также, что оно означает для американской экономики и президентских выборов.

Экономический эффект

Замена Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) новым договором Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) мало что поменяет на макроэкономическом уровне. Эксперты оценивают потенциал соглашения в 0,35% дополнительного роста ВВП и 176 тысяч новых рабочих мест за шесть лет.

Фото: Sarah Pabst/Bloomberg Главы Мексики, США и Канады подписывают USMCA в ноябре 2018.

Мало что поменялось и в квотной части договора. Высокие пошлины и квоты остались во многих сферах. Существенные изменения коснулись разве молочной индустрии (Канада ослабила свои ограничения для США), что значительно скромнее радикальных заявлений Трампа в 2016-м. Правда тут прорыва никто и не ожидал, мало кто верил в изначально жесткую позицию Белого Дома.

В чем же тогда успех USMCA? Ответ состоит из двух частей. Во-первых, соглашение действительно требовало обновлений. И речь идет не столько о изменении квот для особых групп товаров, сколько о структурных вопросах. Стороны обновили вопросы интеллектуальной собственности, урегулирования курсовых разниц, систему решения торговых споров, а также ряд административных моментов. Например, государства должны заранее сообщать о намерении торговли с не рыночными экономиками, а сам договор будет доступен к пересмотру каждые шесть лет.

Обновление договора само по себе стало большим достижением, не говоря уже о том, что успех в этих переговорах (как и в раунде переговоров с Китаем) открывает возможности в следующих обновленных соглашениях. Вторым достижением USMCA стали изменения в требованиях к автомобильной сфере.

Борьба с трудовым демпингом

Именно изменения в требованиях к трудовому законодательству Мексики в сфере автомобилестроения объединили американских левых и правых. Вся суть нововведения заключается в том, что помимо требований к доле работ, выполненных в североамериканском регионе, добавилось требование минимального оклада. USMCA устанавливает его на уровне 16 долларов за час работы.

Фото: надано Володимиром Вітковським

Хотя норма касается всех участников соглашения, она прописана конкретно под Мексику, где некоторые производители платят в два раза меньше. Такое решение сразу получило поддержку профсоюзов (влияние которых USMCA также усилила отдельным пунктом). Однако за соглашение выступили и лоббисты крупных автопроизводителей. Причина тому – неконкурентная среда, когда мексиканские производители имеют значительные преимущества над американскими. Устранение такого разительного различия в оплате труда поможет многим компаниям оптимизировать свои производственные цепочки.

Главная же цель Белого Дома заключалась в уменьшении стимулов для американских компаний переносить свое производство в Мексику. Речь идет о сохранении рабочих мест и увеличении налоговых поступлений. Удивительно, но и мексиканское правительство выступило сторонником изменений. Министерство иностранных дел высказало поддержку USMCA, намекнув, что это позволит сделать американских инвесторов в Мексике более ответственными.

Единственными противниками соглашения стали защитники окружающей среды. Они подчеркивают, что соглашение никак не решает проблему глобального потепления. Действительно, изменения в этой части соглашения были минимальными, хотя Белый дом изначально не декларировал таких намерений.

Подарок Трампу

И все же договор получил невероятную для нынешнего поляризованного американского политикума поддержку. В Конгрессе USMCA поддержали 385 голосами против 41, а в Сенате – 89 против 10. Только это могло бы стать серьезной победой для Трампа, ведь обновление NAFTA было одним из его предвыборных обещаний.

Фото: EPA/UPG Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказывает о соглашении между США, Канадой и Мексикой

Однако настоящим козырем американского президента может стать локализация победителей от изменений соглашения. Несмотря на незначительный эффект для экономики всей страны, для главных бенефициаров выигрыш может быть ощутимым. Речь идет о регионе Больших озер, где традиционно находится американское автомобилестроение.

Сохранение (а может и увеличение) рабочих мест в этом регионе однозначно конвертируется в политическую поддержку. Большинство штатов этого региона входят в так называемые колеблющиеся штаты, то есть штаты, определяющие исход президентских выборов в США.

Тем не менее, демократы также пытаются воспользоваться плодами поддержки нового соглашения. Сенаторы от Демократической партии подчеркивают, что они добавили конструктива в разработку соглашения и лоббировали те самые изменения в сфере автомобилестроения.

В любом случае, именно USMCA стало действительно важной победой Трампа за последнее время. А это значит, что в избирательной кампании 2020 мы еще не раз о нем услышим.