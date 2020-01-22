NAFTA 2.0. Как новая сделка Трампа поможет ему победить на выборах

Хотя 2020-й год встретил Дональда Трампа новым витком слушаний об импичменте, на прошлой неделе американский президент получил целых две международно-экономические победы. Первой из них стало новое торговое соглашение с Китаем, второй – обновленная зона свободной торговли (ЗСТ) с Канадой и Мексикой. И если американо-китайский договор - это лишь тактическая победа в затяжной торговой войне, то ЗСТ стал настоящим прорывом в регионе.
Соглашение получило двухпартийную поддержку в Конгрессе и Сенате, а также было одобрено множеством неформальных групп – от лоббистов крупных компаний до профсоюзов. Не протестовали против соглашения и Канада с Мексикой. Мексиканское правительство скорее вздохнуло с облегчением, поскольку самые радикальные предложения Трампа остались нереализованными.
Lb.ua разбирался, что сделало новое соглашение таким популярным, а также, что оно означает для американской экономики и президентских выборов.
Экономический эффект
Замена Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) новым договором Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) мало что поменяет на макроэкономическом уровне. Эксперты оценивают потенциал соглашения в 0,35% дополнительного роста ВВП и 176 тысяч новых рабочих мест за шесть лет.
Мало что поменялось и в квотной части договора. Высокие пошлины и квоты остались во многих сферах. Существенные изменения коснулись разве молочной индустрии (Канада ослабила свои ограничения для США), что значительно скромнее радикальных заявлений Трампа в 2016-м. Правда тут прорыва никто и не ожидал, мало кто верил в изначально жесткую позицию Белого Дома.
В чем же тогда успех USMCA? Ответ состоит из двух частей. Во-первых, соглашение действительно требовало обновлений. И речь идет не столько о изменении квот для особых групп товаров, сколько о структурных вопросах. Стороны обновили вопросы интеллектуальной собственности, урегулирования курсовых разниц, систему решения торговых споров, а также ряд административных моментов. Например, государства должны заранее сообщать о намерении торговли с не рыночными экономиками, а сам договор будет доступен к пересмотру каждые шесть лет.
Обновление договора само по себе стало большим достижением, не говоря уже о том, что успех в этих переговорах (как и в раунде переговоров с Китаем) открывает возможности в следующих обновленных соглашениях. Вторым достижением USMCA стали изменения в требованиях к автомобильной сфере.
Борьба с трудовым демпингом
Именно изменения в требованиях к трудовому законодательству Мексики в сфере автомобилестроения объединили американских левых и правых. Вся суть нововведения заключается в том, что помимо требований к доле работ, выполненных в североамериканском регионе, добавилось требование минимального оклада. USMCA устанавливает его на уровне 16 долларов за час работы.
Хотя норма касается всех участников соглашения, она прописана конкретно под Мексику, где некоторые производители платят в два раза меньше. Такое решение сразу получило поддержку профсоюзов (влияние которых USMCA также усилила отдельным пунктом). Однако за соглашение выступили и лоббисты крупных автопроизводителей. Причина тому – неконкурентная среда, когда мексиканские производители имеют значительные преимущества над американскими. Устранение такого разительного различия в оплате труда поможет многим компаниям оптимизировать свои производственные цепочки.
Главная же цель Белого Дома заключалась в уменьшении стимулов для американских компаний переносить свое производство в Мексику. Речь идет о сохранении рабочих мест и увеличении налоговых поступлений. Удивительно, но и мексиканское правительство выступило сторонником изменений. Министерство иностранных дел высказало поддержку USMCA, намекнув, что это позволит сделать американских инвесторов в Мексике более ответственными.
Единственными противниками соглашения стали защитники окружающей среды. Они подчеркивают, что соглашение никак не решает проблему глобального потепления. Действительно, изменения в этой части соглашения были минимальными, хотя Белый дом изначально не декларировал таких намерений.
Подарок Трампу
И все же договор получил невероятную для нынешнего поляризованного американского политикума поддержку. В Конгрессе USMCA поддержали 385 голосами против 41, а в Сенате – 89 против 10. Только это могло бы стать серьезной победой для Трампа, ведь обновление NAFTA было одним из его предвыборных обещаний.
Однако настоящим козырем американского президента может стать локализация победителей от изменений соглашения. Несмотря на незначительный эффект для экономики всей страны, для главных бенефициаров выигрыш может быть ощутимым. Речь идет о регионе Больших озер, где традиционно находится американское автомобилестроение.
Сохранение (а может и увеличение) рабочих мест в этом регионе однозначно конвертируется в политическую поддержку. Большинство штатов этого региона входят в так называемые колеблющиеся штаты, то есть штаты, определяющие исход президентских выборов в США.
Тем не менее, демократы также пытаются воспользоваться плодами поддержки нового соглашения. Сенаторы от Демократической партии подчеркивают, что они добавили конструктива в разработку соглашения и лоббировали те самые изменения в сфере автомобилестроения.
В любом случае, именно USMCA стало действительно важной победой Трампа за последнее время. А это значит, что в избирательной кампании 2020 мы еще не раз о нем услышим.