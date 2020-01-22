Помпео готов дать показания в рамках импичмента Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео 22 января заявил, что готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту президента Трампа, если будет по закону обязан это сделать.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Если от меня, в соответствии с законом, потребуют дать показания, то, как я говорил ранее, я буду рад это сделать", – сказал Помпео, беседуя с журналистами на Ямайке.

По словам Помпео, на этой неделе он не следил за событиями, связанными с делом об импичменте, совершая поездку по странам Западного полушария.

16 января контролируемый республиканцами Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа.

22 января республиканское большинство одобрило правила, отвергнув внесенные демократами поправки, направленные на то, чтобы Сенат затребовал ряд документов и выслушал новых свидетелей.

Как сообщалось, Трампа обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.