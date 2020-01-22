Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
"Развод" по-украински
"Развод" по-украински
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
ГлавнаяМир

Помпео готов дать показания в рамках импичмента Трампа

Республиканцы в Сенате выступили против новых свидетелей.

Помпео готов дать показания в рамках импичмента Трампа
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео 22 января заявил, что готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту президента Трампа, если будет по закону обязан это сделать.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Если от меня, в соответствии с законом, потребуют дать показания, то, как я говорил ранее, я буду рад это сделать", – сказал Помпео, беседуя с журналистами на Ямайке.

По словам Помпео, на этой неделе он не следил за событиями, связанными с делом об импичменте, совершая поездку по странам Западного полушария.

16 января контролируемый республиканцами Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа.

22 января республиканское большинство одобрило правила, отвергнув внесенные демократами поправки, направленные на то, чтобы Сенат затребовал ряд документов и выслушал новых свидетелей.

Как сообщалось, Трампа обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также