Сенат США официально начал судебный процесс по импичменту Трампа

Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа.

Накануне Палата представителей США назначила семь законодателей-демократов с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте. Именно после того, как уполномоченные Палаты представителей официально зачитали обвинения на заседании Сената, стало возможным начало судебного разбирательства, пишет Радио Свобода.

Семь конгрессменов Палаты представителей, которых в американской прессе называют "менеджерами по импичменту", будут выступать на процессе в качестве прокуроров, а сенаторы будут присяжными.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл ранее предположил, что судебное разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа может начаться 21 января.

Расследование о возможности импичмента Трампу началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили об уверенности Трампа в том, что Сенат его оправдает.