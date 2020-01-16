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Сенат США официально начал судебный процесс по импичменту Трампа

Президент США уверен, что Сенат его оправдает.

Сенат США официально начал судебный процесс по импичменту Трампа
Фото: EPA/UPG

Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа.

Накануне Палата представителей США назначила семь законодателей-демократов с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте. Именно после того, как уполномоченные Палаты представителей официально зачитали обвинения на заседании Сената, стало возможным начало судебного разбирательства, пишет Радио Свобода.

Семь конгрессменов Палаты представителей, которых в американской прессе называют "менеджерами по импичменту", будут выступать на процессе в качестве прокуроров, а сенаторы будут присяжными.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл ранее предположил, что судебное разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа может начаться 21 января.

Расследование о возможности импичмента Трампу началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили об уверенности Трампа в том, что Сенат его оправдает.

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