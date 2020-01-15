Путин предложил Мишустина на должность главы правительства

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом говорится в пресс-службе Кремля.

Его кандидатуру должна рассмотреть Госдума.

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность Председателя Правительства. Заручившись согласием, он внёс кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу", – говорится в сообщении.

Согласно с информацией на сайте Федеральной налоговой службы, Мишустин занимает должность ее главы с 2010 года и также является Действительным государственным советником Российской Федерации I класса.

Фото: kremlin.ru Михаил Мишустин

Напомним, 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Это произошло после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он предложил усилить роль парламента в формировании правительства.

Медведев будет назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности России.