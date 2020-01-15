Австралии потребуется около столетия для восстановления после пожаров

Шлейф дыма от пожаров совершит минимум один полный оборот вокруг Земли.

Австралии потребуется около столетия, чтобы восстановится после масштабных природных пожаров. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что из-за пожаров уже погибло 28 человек, разрушено более 2 тысяч домов.

Ресурс также отметил, что шлейф дыма от пожаров совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире.

Из-за масштабных пожаров, загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Напомним, по данным профессора факультета естественных наук из университета Сиднея Криса Дикмана, в Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

На восстановление дикой природы власти Австралии выделят $50 миллионов.