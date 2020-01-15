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Австралии потребуется около столетия для восстановления после пожаров

Шлейф дыма от пожаров совершит минимум один полный оборот вокруг Земли.

Австралии потребуется около столетия для восстановления после пожаров
Фото: EPA/UPG

Австралии потребуется около столетия, чтобы восстановится после масштабных природных пожаров. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что из-за пожаров уже погибло 28 человек, разрушено более 2 тысяч домов.

Ресурс также отметил, что шлейф дыма от пожаров совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире.

Из-за масштабных пожаров, загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Напомним, по данным профессора факультета естественных наук из университета Сиднея Криса Дикмана, в Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

На восстановление дикой природы власти Австралии выделят $50 миллионов. 

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