В Австралии на районы пострадавшие от пожаров сбросили тысячи килограммов овощей

Фото: https://www.facebook.com/mattkeanMP

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата, который больше всего пострадал от пожаров, Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

Он назвал эту акцию "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия.

Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты из воздуха.

Фото: facebook.com/mattkeanMP

По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмена, вследствие пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.