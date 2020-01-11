Меркель: "Северный поток - 2" нужно достроить

Россия надеется запустить газопровод не позже первого квартала 2021 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости достроить газопровод "Северный поток - 2", по которому российский газ должен поступать в Германию в обход украинской газотранспортной системы.

Об этом она сказала в России на брифинге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы говорили о проекте «Северный поток», конечно же. Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован. Нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока». Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении. Это очень важный проект", - заявила Меркель.

Путин в свою очередь поблагодарил Германию за "ответственную позицию" в поддержку "Северного потока - 2".

Он считает, что Россия сможет достроить газопровод своими силами не позже первого квартала 2021 года. "Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, что укладкой труб "Северного потока - 2" занималась швейцарская компания Allseas. 21 декабря 2019 года она остановила работы из-за угрозы американских санкций, не достроив всего 160 километров.

Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский", но, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на его подготовку "потребуется некоторое время". Сейчас это судно находится в порту Находки, на противоположном конце России.

В России считают, что "Северный поток - 2" может быть достроен до конца 2020 года.