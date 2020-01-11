Умер культовый барабанщик группы Rush Нил Пирт

Он три года боролся с раком головного мозга.

Легендарный барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт скончался в возрасте 67 лет от глиобластомы. Информация об этом появилась на официальной странице музыкантов в Twitter.

Fox News сообщает, что Пирт умер 7 января в Санта-Монике (штат Калифорния) после трехлетней борьбы с раком головного мозга.

"С разбитыми сердцами и глубокой печалью мы должны поделиться ужасными новостями о том, что во вторник наш друг, брат по духу и товарищ по группе более 45 лет, Нил скончался", - говорится в заявлении группы.

У Пирта остались жена и дочь.

Соболезнования в связи со смертью легендарного барабанщика выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвав Пирта легендой и подчеркнув, что его «влияние и наследие навсегда останутся в сердцах любителей музыки».

Уроженец Онтарио, Пирт присоединился к группе Rush в 1974 году. Он также был одним из авторов текстов песен коллектива. Многие музыканты называли Пирта самым культовым барабанщиком в рок-музыке.

В 1994 году Rush включен в Зал славы канадской музыки, в 2010-м у группы появилась звезда на Аллее славы в Голливуде, в 2013 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Огайо.

За время своего существования Rush выпустила 20 альбомов и распалась в 2018 году.