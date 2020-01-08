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От осложнений гриппа умерла 55-летняя украинка

Это вторая связанная с гриппом смерть в Украине с начала эпидсезона.

От осложнений гриппа умерла 55-летняя украинка
Фото: ntv.ru

От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в фейсбуке.

"За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно.

Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа вакцинирована не была.

Всего с начала эпидсезона (с октября 2019) от осложнений гриппа в Украине умерло два человека. В Минздраве уточняют, что случаи зафиксированы 31 декабря 2019 и 3 января 2020-го.

"Любые другие данные по количеству летальных исходов от гриппа не соответствуют действительности", - подчеркивают в министерстве.

Напомним, в апреле 2019 за одну неделю от осложнений гриппа скончались четыре пациента.

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