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Украинцы смогут бесплатно лечиться в клинических институтах

Кабмин принял постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи.

Украинцы смогут бесплатно лечиться в клинических институтах
Фото: EPA/UPG

В 2020 году украинцам станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН). Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании 27 декабря Кабмин. 

"Постановление утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи", - говорится на сайте Кабмина.

Проект предусматривает получение бесплатной медицинской помощи в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска. 

Для его реализации в госбюджете-2020 предусмотрено 706,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов.

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