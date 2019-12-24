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Раскритикованная Супрун Инна Солодкая стала постоянным госсекретарем Минздрава

Она была коллегой главного юриста Минздрава при Богатыревой.

Раскритикованная Супрун Инна Солодкая стала постоянным госсекретарем Минздрава
Фото: Lb.ua

Кабинет министров на заседании во вторник назначил Инну Солодкую государственным секретарем Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил в фейсбуке присутствующий на заседаниях правительства нардеп Алексей Гончаренко.

Предыдущий государственный секретарь Артем Янчук был уволен в октябре. Его обязанности возложили на Инну Солодкую, которая раньше возглавляла юридический департамент Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун также указывала на то, что Солодкая - бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при Раисе Богатыревой. После Минздрава он перешел в департамент правовой работы Минагрополитики, в ведении которого находился Госгеокадастр.

На этом же заседании также был назначен новый заместитель министра здравоохранения - Виктор Ляшко, бывший первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья.

Напомним, что в Минздраве последние два месяца идет процесс увольнения лояльных к Супрун сотрудников и замена их на людей нового министра Зоряны Скалецкой.

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