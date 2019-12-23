Львовские медсестры протестуют против низкой зарплаты

Фото: tvoemisto.tv

Во Львове больше двухсот медицинских сестер в белых халатах требовали поднятия зарплаты. Как сообщает львовское издание Tvoemisto.tv, главное требование протестующих на акции “Будь как Нина” - увеличить зарплату персонала, в частности, младшему до 8000 гривен, старшему – до 16-ти, врачам – до 27-ми тысяч гривен. Средняя зарплата, по словам протестующих, 3,5 тысячи гривен.

Движение “Будь как Нина” началось с поста медсестры из Боярки Нины Козловской, в котором женщина пишет, что медсестры работают “за копейки”. Пост набрал более 23-х тысяч лайков и 27-ми тысяч распространений. Уже больше месяца в Facebook под хэштегом #БудьЯкНіна украинские медсестры публикуют свои селфи с рабочего места с требованием поднять зарплаты.

Фото: tvoemisto.tv

Ранее, в среду 18-го декабря в Дрогобыче Львовской области медики перекрыли движение транспорта с требованием выплаты зарплаты. Дефицит средств – 38 млн гривен. На данный момент медики не получили заработные платы за конец сентября и половину октября. По словам начальника отдела здравоохранения ДГС Владимира Чуба, местные власти будут “вести переговоры с руководством Львовской ОГА и Львовского областного совета о перераспределении средств для выплаты зарплат медикам Дрогобыча”.

Вместе с тем, вопрос о поднятии заработной платы медсестрам на завтрашней сессии Львовской областной государственной администрации не будет рассматриватся. Об этом в коментарии LB.ua ответил глава Департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько: “Вопрос о поднятии заработной платы на завтрашней сессии не будет рассматриватся. Сейчас приоритетом является выплата задолженности по заработным платам. Закончим с тем, будем принимать меры по следующим”.

Напомним, в Министерстве здравоохранения 2020 объявили годом медсестринства.