Несколько десятков активистов пациентских организаций и ВИЧ-позитивные люди установили черную новогоднюю елку под Офисом президента и требуют восстановить закупку лекарств, по их заявлениям, Министерство здравоохранения провалило эту закупку на следующий год.

Об этом сообщает Нromadske.

ВІЛ-позитивні українці встановили під офісом президента чорну ялинку та повісили на неї пусті пляшки з-під ліків. МОЗ провалило закупівлю ліків на наступний рік pic.twitter.com/ocDpzP47oW — hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2019

Активисты повесили на черную елку пустые бутылки от препаратов.

"Более 90 тыс. пациентов с ВИЧ с января рискуют оказаться без лекарств. Потому что МОЗ провалило закупку лекарств. Четыре месяца мы просили остановить такую ситуацию. Но ничего не произошло, поэтому мы вынуждены просить президента защитить наши жизни", - подчеркунл глава пациентской организации БУ «100% жизнь» Дмитрий Шерембей.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инны Иваненко, ВИЧ-положительные люди не могут самостоятельно приобрести себе лекарства, поскольку их не продают в Украине.

Отмечается, что пациентам нужно принимать лекарства каждый день в течение жизни. Паузы в употреблении могут привести к развитию резистентности вируса к лекарствам, что сделает терапию недейственной.

Пациенты передали обращение в Офис президента, чтобы там помогли осуществить закупку лекарств.

Напомним, 3 декабря пресс-центр Министерства здравоохранения сообщал, что на начало декабря Украина полностью была обеспечена препаратами для лечения ВИЧ-инфекций. Отмечалось, что около 123 тыс. пациентов получает лечение.

9 октября пациентские организации также выходили к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств. По их данным, тогда были заблокированы поставки лекарств по различным направлениям, диагностика ВИЧ и антиретровирусная терапия также была включена в этот список.

Кроме того, в Минздраве сейчас происходит много увольнений. 17 декабря заместительница министра здравоохранения Младена Качурец подала в отставку. По ее словам, политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри работников МОЗ или обсуждалась без участия специалистов.

20 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. А 25 ноября подал в отставку глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. 6 декабря заявила о том, что увольняется, Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

17 декабря заявление об увольнении написал директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.