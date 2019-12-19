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ВИЧ-позитивные украинцы требуют лекарств под ОП: Минздрав провалил закупку

Активисты поставили под ОП черную новогоднюю елку, украшенную пустыми бутылками от препаратов.

Несколько десятков активистов пациентских организаций и ВИЧ-позитивные люди установили черную новогоднюю елку под Офисом президента и требуют восстановить закупку лекарств, по их заявлениям, Министерство здравоохранения провалило эту закупку на следующий год.

Об этом сообщает Нromadske.

Активисты повесили на черную елку пустые бутылки от препаратов.

"Более 90 тыс. пациентов с ВИЧ с января рискуют оказаться без лекарств. Потому что МОЗ провалило закупку лекарств. Четыре месяца мы просили остановить такую ситуацию. Но ничего не произошло, поэтому мы вынуждены просить президента защитить наши жизни", - подчеркунл глава пациентской организации БУ «100% жизнь» Дмитрий Шерембей.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инны Иваненко, ВИЧ-положительные люди не могут самостоятельно приобрести себе лекарства, поскольку их не продают в Украине.

Отмечается, что пациентам нужно принимать лекарства каждый день в течение жизни. Паузы в употреблении могут привести к развитию резистентности вируса к лекарствам, что сделает терапию недейственной.

Пациенты передали обращение в Офис президента, чтобы там помогли осуществить закупку лекарств.

Напомним, 3 декабря пресс-центр Министерства здравоохранения сообщал, что на начало декабря Украина полностью была обеспечена препаратами для лечения ВИЧ-инфекций. Отмечалось, что около 123 тыс. пациентов получает лечение.

9 октября пациентские организации также выходили к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств. По их данным, тогда были заблокированы поставки лекарств по различным направлениям, диагностика ВИЧ и антиретровирусная терапия также была включена в этот список.

Кроме того, в Минздраве сейчас происходит много увольнений. 17 декабря заместительница министра здравоохранения Младена Качурец подала в отставку. По ее словам, политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри работников МОЗ или обсуждалась без участия специалистов.

20 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. А 25 ноября подал в отставку глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. 6 декабря заявила о том, что увольняется, Гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

17 декабря заявление об увольнении написал директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита.

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