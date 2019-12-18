Киевский центр экстренной медпомощи закупил оборудование для массажа сердца на 11 млн грн

Столичный центр экстренной медицинской помощи за счет средств городского бюджета закупил 22 устройства Easy Pulse для непрямого массажа сердца на общую сумму около 11 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замдиректора центра Анатолия Вершигора.
По его словам, стоимость одного устройства для непрямого массажа сердца швейцарского производителя Schiller AG составляет около 500 тыс. грн. Все оборудование вскоре будет установлено в каретах скорой помощи.
Менеджер компании по развитию бизнеса в Украине Мануэль Бухер сообщил, что производители организовали обучение для киевских врачей.
"Мы готовы продолжить обучение, консультации и техподдержку работы оборудования. Надеемся, что регионы вскоре также будут улучшать качество предоставления экстренной помощи",- добавил он.
Напомним, Минздрав ввел новые врачебные специальности, такие как врач-кардиолог интервенционный, врач-кардиолог-электрофизиолог, врач-кардиолог детский и врач-ревматолог детский.
Кроме того, меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу, что позволит проще и быстрее овладевать и применять на практике эффективные подходы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.