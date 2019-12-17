Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины

В центре Киева умер участник протестов, трижды судимый Павел Боков.

СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
Фото: censor.net

Мужчина, который из-за проблем с сердцем умер утром 17 декабря на Институтской улице недалеко от Национального банка, - участник протестов под Нацбанком, трижды судимый Павел Боков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации источников издания в Нацполиции, на спецлинию "102" 17 декабря в 11:30 поступило сообщение от бригады "скорой помощи", что при транспортировке в больницу скончался 40-летний житель Киева Павел Боков.

Мужчина скончался от инфаркта.

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений. Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК). В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

Напомним, что возле Верховной Рады утром 17 декабря состоялся митинг против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Протесты дважды привели к потасовкам между "Национальным корпусом" и Национальной полицией.

В результате пострадали 17 правоохранителей - у них легкие травмы. Также известно о пострадавших со стороны участников акции.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук со ссылкой на "источники в Национальном корпусе" сообщал в телеграме, что "умер один из протестующих, побитых правоохранителями" возле Верховной Рады.

По данным полиции, мужчине стало плохо еще в 11:30, до столкновений, и в нескольких кварталах от парламента. На вызов прибыли врачи, но мужчина умер в машине "скорой помощи". Предварительная причина смерти - острый коронарный синдром.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также