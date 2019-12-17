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Папа Франциск отменил "папскую тайну" для священников-насильников

Она была наложена в 2001 году. 

Папа Франциск отменил "папскую тайну" для священников-насильников
Папа римский Франциск
Фото: nuntiare.org

Папа Франциск отменил правила соблюдения тайны Ватикана в случаях сексуального насилия, совершенного священниками. Так он фактически позволил католической церкви передавать документы и информацию гражданским властям, пишет CNN

В некоторых странах церковь уже передает такие данные властям, но в целом эта практика не была универсальной. В некоторых случаях используется "папская тайна", которая дает возможность отказаться от сотрудничества с полицией.

Сообщается, что "папская тайна" считается высшим уровнем конфиденциальности в церковном праве, который охватывает ряд административных дел в Ватикане, таких как выдвижение кандидатур кардиналов, расследование Государственным секретариатом и Конгрегацией доктрины веры.

Папская тайна на случаи сексуального насилия со стороны священников была наложена папой Бенедиктом XVI в 2001 году. Тогда Ватикан считал, что эта мера необходима для соблюдения интересов жертв насилия и защиты репутации подозреваемых.

Решение об отмене было принято после критики в адрес Католической церкви об умалчивании случаев педофилии и препятствовании следствию.

Напомним, в октябре стало известно, что Ватикан готов обсуждать идею рукоположения женатых католиков в священники - но только если речь идет об индейцах Южной Америки. 

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