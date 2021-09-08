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Папа Римський влітку надіслав ув'язненим 15 тисяч порцій морозива

Літо 2021 року було одним із найспекотніших в історії Італії.

Папа Римський влітку надіслав ув'язненим 15 тисяч порцій морозива
Папа Римский Франциск
Фото: EPA/UPG

Цього літа, одного з найспекотніших в Італії, Папа Римський Франциск надіслав 15 тисяч морозива в’язням двох римських тюрем - Регіни Коелі на річці Тибр у центрі та сучасної в'язниці Ребіббія на околиці міста.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Морозиво від імені понтифіка передав польський кардинал Конрад Краєвський, відомий як "милостиня папи" або той, хто роздає милостиню бідним.

Краєвський ще у 2013 році за проханням Франциска створив медичні та купальні приміщення для безхатьків недалеко від Ватикану.

Літо цього року стало одним з найспекотніших за всю історію Італії: в одному місті на Сицилії в серпні було +49 градусів Цельсія, що вважається найвищою температурою, коли-небудь зареєстрованою в Європі. 

Нагадаємо, у вересні 2018 року Папа Римський Франциск під час візиту на Сицилію виступив зі зверненням до членів мафії. Він закликав їх відмовитися від злочинів та насильства і покаятися.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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