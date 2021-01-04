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Папа Франциск розкритикував тих, хто літав у відпустку під час карантину

Понтифік закликав докласти більше зусиль у новому році для турботи одне про одного.

Папа Франциск розкритикував тих, хто літав у відпустку під час карантину
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск засудив людей, які поїхали на відпочинок за кордон під час запровадженого у зв’язку з коронавірусом карантину. Понтифік заявив, що їм потрібне більше розуміння страждань інших людей.

Про це він сказав у відеозверненні з бібліотеки Апостольського палацу Ватикану, Reuters.

За словами Папи, він читав газетні повідомлення про людей, які шукали вільні рейси, рятуючись від урядових обмежень і шукаючи розваг в іншому місці.

"Ці люди не думали про тих, хто залишався вдома, про економічні проблеми людей, які постраждали від перебування в ізоляції, про хворих. Вони думали тільки про те, щоб повеселитися у відпустці. Це мене дуже засмутило", - сказав глава Католицької церкви.

Понтифік зауважив, що невідомо, яким буде 2021 рік, але все, що люди можуть зробити разом, це докласти трохи більше зусиль, щоб піклуватися одне про одного.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск закликав вірян під час пандемії коронавірусу не скаржитися на те, що вона обмежує якісь можливості, а допомагати тим, хто цього потребує.

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