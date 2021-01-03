За півтора кілометри водій знову потрапив в аварію, наїхавши на перешкоду.

Ввечері 2 січня на Одещині під колесами автомобіля Mercedes-benz опинився 33-річний велосипедист, який загинув на місці події. Автопригода сталася в селищі Велика Михайлівка.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції області.

"За попередньою інформацією, 30-річний водій іномарки, не будучи уважним за кермом і не обравши безпечної швидкості руху, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув, а кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваного доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, у 2020 році в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей.