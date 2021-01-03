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​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна

Максим Невінчанний вважає  фото політкоректним, а негативні коментарі назвав "смородом, що тліє".

​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
Максим Невінчанний
Фото: facebook.com/nevenchannyy

Депутат Миколаївської міської ради від "Опозиційної платформи - За життя" Максим Невінчанний 31 грудня  напередодні Нового року опублікував у фейсбуці фото телеекрана із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Він опублікував фото Путіна, підписавши його: "З Новим роком!".

Фото: facebook.com/nevenchannyy

Користувачі соцмережі залишили  під публікацією більше 1 тисяч коментарів. Деякі з них закликали Службу безпеки України відреагувати на привітання депутата.

3 січня Невінчаний  відреагував на негативні коментарі назвавши їх "смородом, що тліє".

"Мабуть, зганяють на мені все своє обурення через високі тарифи, злидні країни, зруйновану медицину, приватизовані об'єкти держ/комунальної власності за копійки (своїм людям)... Фото Путіна вони вважають неполіткоректним. А фото з батьком української бідності - Байденом, чомусь вважається політмейнстрімом", - написав він.

Нагадаємо, у лютому 2017 року у Миколаєві зірвали захід громадської організації "Український вибір" Віктора Медведчука, яка планувала провести збори в місцевому готелі "Олександрівський".

На захід у готель прийшли близько 30 учасників АТО, а також представників "Азова". У них виникла перепалка з Невінчаним (який був регіональним представником "Українського вибору" в області). Націоналісти вимагали від Невінчаного відповісти на запитання, чи є росіяни на Донбасі, але той відмовився. Під час перепалки депутат почав кричати "Викличте поліцію, мене б'ють!".

Патрульні вивели Невінчаного з будівлі, в результаті той вирушив написати заяву, що його побили. 

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