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Завтра у західних, північних та центральних областях України – дощ і мокрий сніг

Така ж погода буде у вівторок на заході та півдні країни.

Завтра у західних, північних та центральних областях України – дощ і мокрий сніг
Фото: ukrinform.ua

У понеділок, 4 січня у західних, північних та центральних областях прогнозують туман, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Така ж погода буде у вівторок на заході та півдні країни, у середу – в більшості областей.

На решті території – без опадів.

“Температура у західній частині та більшості південних областей вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°, на півдні Одещини 8-11° тепла, на решті території вночі і вдень від 3° тепла до 3° морозу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря в Україні складає 1-6 градусів морозу, у східних, Сумській та Чернігівській областях, місцями на Полтавщині та в Карпатах 7-8 градусів морозу.

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