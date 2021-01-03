На Львівщині у ДТП постраждали дев’ять людей

Водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мікроавтобусом.

У Львівській області внаслідок зіткнення “BMW” з мікроавтобусом “Mercedes Sprinter” постраждали водій легковика та восьмеро пасажирів буса.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 січня близько 23:00 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Давидів Пустомитівського району.

Попередньо водій легковика “ВMW”, 26-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом, яким керував житель Луцька віком 36 років.

За медичною допомогою звернулись восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Усі вони – мешканці Волині, четверо з яких неповнолітні.

Після обстеження медики госпіталізували 17-річну пасажирку мікроавтобуса. Також травмований та госпіталізований водій «BMW».

За фактом ДТП слідчі Пустомитівського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури 3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні сталося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. 156 дітей віком до 18 років загинуло, і 3 681 – травмовано.