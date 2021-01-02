Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

У Львівській області рятувальники відбуксирували автомобіль, що здійснював довіз кисневих балонів до лікарні.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

“До Служби порятунку "101"надійшло повідомлення про те, що на території Новояворівської районної лікарні на м’якому ґрунті застряг автомобіль “MAN S2000””, – йдеться у повідомленні.

Автомобіль здійснював довіз кисневих балонів до лікарні.

Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автомобіль.

Нагадаємо, у Житомирській області легковик ВАЗ зіткнувся з огорожею мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.