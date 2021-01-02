За минулу добу в Україні ковід виявили у 5038 осіб, одужало – 2606

Станом на 2 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, у 182 дітей та 131 медпрацівника.

Про це інформує преслужба МОЗу.

За минулу добу померла 51 особа, одужало 2606 людей.

За добу здійснено 17 930 тестувань: методом ПЛР – 14 975 і методом ІФА – 2 955.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 112 649 (+293)

Області:

Вінницька – 22 801 (+66)

Волинська – 33 312 (+105)

Дніпропетровська – 59 293 (+302)

Донецька – 37 198 (+289)

Житомирська – 39 982 (+378)

Закарпатська – 28 407 (+94)

Запорізька – 54 717 (+110)

Івано-Франківська – 43 489 (+148)

Київська – 60 238 (+407)

Кіровоградська – 8 544 (+22)

Луганська – 10 923 (+93)

Львівська – 62 130 (+434)

Миколаївська – 31 705 (+391)

Одеська – 71 889 (+220)

Полтавська – 36 733 (+135)

Рівненська – 41 503 (+228)

Сумська – 41 350 (+361)

Тернопільська – 34 275 (+81)

Харківська – 70 212 (+122)

Херсонська – 18 044 (+138)

Хмельницька – 39 932 (+240)

Черкаська – 39 481 (+130)

Чернівецька – 40 357 (+132)

Чернігівська – 30 353 (+119)

Нагадаємо, Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстраціївакцини.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax. Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.