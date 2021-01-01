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У перший день нового року на Донбасі окупанти стріляли сім разів

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. 

У перший день нового року на Донбасі окупанти стріляли сім разів
Фото: Макс Левин

З початку нового року 1 січня незаконні збройні формування РФ сім разів порушили режим тиші на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворожу вогневу активність було помічено декілька разів неподалік Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Також, в обід біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу "квадракоптер" з перетином лінії розмежування, який збили українські військові.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю", - додали в ООС.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. 

Нагадаємо, у новорічну ніч окупанти шість разів порушували режим тиші на Донбасі. На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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