У центрі Львова чоловік напідпитку влаштував стрілянину

В ніч на 1 січня у центрі Львова на проспекті Шевченка чоловік здійснив кілька пострілів з пістолета Форт-17Р. Порушника затримали поліцейські, які у той самий час перебували неподалік.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, порушник - 37-річний мешканець іншої області. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння та поводився агресивно.

"Сьогодні пів другої ночі патрульні виходячи з нічного магазину на проспекті Шевченка почули звуки подібні на постріл. Вони побачили чоловіка з предметом схожим на пістолет Форт-17Р у руках. Чоловік поводився агресивно і перебував у стані алкосп'яніння. Його затримали та викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у чоловіка виявили пістолет Форт-17Р, а також два магазини з патронами.

Порушника супроводили до відділку поліції. Там на нього дільничний склав протокол за ст. 174 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-2550 грн) з конфіскацією зброї.

Зброю вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, 23 грудня в Києві поліцейські із застосуванням табельної зброї затримали водія, який проігнорував вимогу зупинитися і, намагаючись утекти, вчинив кілька ДТП.