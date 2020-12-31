Наразі вони прибули до Ірану, де на них чекає український борт.

З сирійського табору, в якому містяться родичі бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), звільнені кілька українських жінок з дітьми.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Цаплієнко.

"Досі не вірю, что ми це зроби. Альо це сталося. Завдяки довгій і складній спецоперації українських жінок звільнено з сірійського табору. Рік тому ми знайшли майже 40 наших співвітчізніць та їхніх дітей у страшних умовах табору для родин терористів ІДІЛ - найжорстокішої организации радикального ісламу. Українки благали повернути їх додому. І ось ми повертаємось", - написав він.

Цаплієнко зазначив, що зараз жінки прибули до Ірану, де на них чекає український борт.

Нагадаємо, у жовтні родичі українок, які разом із 35 їхніми дітьми утримуються в Сирії, попросили допомогти їм повернутися на батьківщину.