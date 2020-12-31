Понад 5,4 тисячі пасажирів ​зустрінуть Новий рік у поїздах

Новий рік у поїздах зустрічатимуть понад 5,4 тисячі пасажирів. Загалом у святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тис. місць у поїзди, які курсуватимуть у ніч з 31 грудня на 1 січня. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.
Цьогоріч було додатково призначено додаткових 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.
Нагадаємо, 2020 рік у поїздах зустріли близько 17 тисяч пасажирів.
Раніше в УЗ повідомили, що під час січневого локдауну поїзди будуть курсувати.