Цей рік для всіх був у чомусь складний, у чомусь несправедливий. Підготувавши цю підбірку фотографій, визнаних кращими у різних категоріях та за різними версіями, хочемо ще раз нагадати, що у 2020-му були не лише епідемія, лондауни і проблеми. Нехай він запам'ятається вам різним.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

‘Вихід’ на ринг британця Тайсона Ф'юрі перед боєм за титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі на Гарден-Арені в Лас-Вегасі, США, 22 лютого.

Вибори США, рух Black live matters

Фото: Doug Mills/The New York Times

Президент CША Дональд Трамп під час передвиборної кампанії в Мілуокі, за два дні до офіційного початку процесу імпічменту, 14 січня.

Фото: John Minchillo/Associated Press

Демонстранти біля охопленого вогнем ресторану швидкого харчування на четвертий день протестів після вбивства Джорджа Флойда, Міннеаполіс, США, 29 травня.

Фото: Lawrence Bryant/Reuters

Марк і Патрісія Макклоскі наставили зброю на натовп протестувальників із руху Black Life Matters, що наблизилися до їхнього будинку, Сент-Луїс, США, 28 червня.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Фотографія Бреонні Тейлор, яку вбили у власній квартирі співробітники поліції Луїсвілля, спроєктована на статую генерала Конфедерації Роберта Е. Лі на Монумент-авеню в Ричмонді, штат Вірджинія, США, 6 липня.

Фото: Doug Mills/The New York Times

Президент Трамп повертається з Лондондеррі, штат Нью-Йорк, після зустрічі з виборцями на базу в Міссісіпі, 28 серпня.

Фото: Anna Moneymaker

Президент Дональд Трамп знімає маску, повернувшись на роботу в Білий дім після госпіталізації з COVID-19, Вашингтон, 5 жовтня.

Фото: Erin Schaff/The New York Times

Джозеф Байден і Камала Гарріс виступили зі зверненнями до нації як обраний президент і віцепрезидент. Вілмінгтон, штат Делавер, США , 7 листопада.

Коронавірус

Фото: Hector Retamal/Agence France-Presse -- Getty Images

Літній чоловік знепритомнів біля лікарні під час спалаху коронавірусу в місті Ухань, Китай, 30 січня.

Фото: Getty Images

Порожні вулиці Уханя, 3 лютого. Щоб стримати спалах коронавірусу, уряд Китаю закрив місто на в'їзд-виїзд і заборонив рух громадського транспорту і приватних автомобілів.

Фото: Chinatopix, via Associated Press

Працівник у конференц-центрі, перетвореному на тимчасову лікарню для хворих на коронавірус, Ухань, Китай, 4 лютого.

Фото: Fabio Bucciarelli / The New York Times

Лікарі невідкладної допомоги обстежують хворого на коронавірус Клаудіо Травеллі вдома, Сенате Сотто, Італія, 15 березня.

Фото: Victor Moriyama / The New York Times

Мешканці будинку Копан зібралися біля своїх вікон на знак протесту проти реакції на пандемію СОVID-19 президента Бразилії Жаїра Болсонаро, який назвав коронавірус ‘фантазією’, Сан-Паулу, Бразилія, 18 березня.

Фото: Laetitia Vancon / The New York Times

Порожня станція метро в перші дні пандемії в Мюнхені, 21 березня.

Фото: Atul Loke /The New York Times

Муніципальний працівник дезінфікує овочевий ринок у Мумбаї, Індія, 26 березня, на другий день національного локдауну, оголошеного прем’єр-міністром Нарендрою Моді для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Соліст Чеського національного балету Патрік Голечек репетирує вдома під час загальнонаціонального карантину, Прага, Чеська Республіка, 1 квітня.

Фото: Victor Moriyama for The New York Times

Родичі прощаються з померлим від ускладнень перебігу Covid-19 на кладовищі Віла Формоза, Сан-Паулу, Бразилія, 7 квітня.

Фото: Victor J. Blue /The New York Times

Пацієнтка з Covid-19 Пресві Андерсон уперше бачить свою новонароджену дитину на моніторі в прямому ефірі з неонатальним відділенням у Бруклінській лікарні, Нью-Йорк, 9 квітня.

Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES

99-річний британський ветеран, капітан Том Мур закінчує соте коло по своєму саду, Бедфордшир, Великобританія, 16 квітня. Капітан Том Мур зібрав понад 12 мільйонів британських фунтів для британської Національної служби охорони здоров'я (NHS) на боротьбу з пандемією.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Медсестра Мелінда з відділення інтенсивної терапії, де лікують хворих на COVID-19, у лікарні Брюсселя, Бельгія, 24 квітня, поряд напис на стіні: "Щаслива медсестра".

Фото: Hilary Swift for The New York Times

Люди відпочивають на свіжому повітрі, зберігаючи соціальну дистанцію, у спеціально розмічених колах на траві у парку Доміно, Бруклін, штат Нью-Йорк, 15 травня.

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Медсестри доглядають за новонародженими в готелі в Києві, 16 травня. 51 немовля, народжене від сурогатних матерів в українській клініці BioTexCom, очікувало своїх батьків, які не могли дістатися в Україну через закриття кордонів під час пандемії COVID-19.

Фото: Al Bello/Getty Images

Олівія Грант обіймає свою бабусю Мері Грейс Сілео через клейонку вперше після оголошення карантину у штаті через пандемію коронавірусу, Ванта, Нью-Йорк, 24 травня.

Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

Відвідувачі аквапарку ‘Країна мрій’ спекотного дня відпочивають, не дотримуючись жодних правил соціальної дистанції, Мінськ, 27 червня. ‘Країну мрій’ вважають одним з найбільших аквапарків просто неба у Європі.

Фото: Tamir Kalifa for The New York Times

Авто в черзі до мобільного центру тестування на COVID-19, Остін, Техас, 2 липня.

Фото: Simbarashe Cha

Модельєр Крістіан Сіріано показав весняну колекцію 2021 року у своєму будинку в Коннектикуті, Вестпорт, США, 17 вересня.

Фото: Damon Winter/The New York Times

У мобільному пункті тестування на коронавірус, Тампа, Флорида, США, 14 жовтня.

Фото: Ash Adams for The New York Times

Лілліан Фостер і Тіган Глідден фотографуються із Сантою, котрий сидить за пластиковою загородкою, Анкоридж, США, 4 грудня. Цього року Санті можна не вдягати маску, але дітям не дозволять посидіти на його колінах, як це заведено.

Фото: Dmitry Kostyukov

Картина італійського художника Леонардо да Вінчі 'Мона Ліза' в Луврі, Париж, 4 грудня. Закритий на карантин із кінця жовтня музей відчинили 16 грудня.

Війна, конфлікти.

Фото: EPA-EFE/MURTAJA LATEEF

Учасник протесту демонструє гільзи від куль, випущених офіцерами іракських сил безпеки під час антиурядового страйку в Багдаді, Ірак, 19 січня.

Фото: Jim Huylebroek

Діти йдуть повз бойовиків ‘Талібану’ у контрольованому ними районі, Лагман, Афганістан, 13 березня.

Фото: Ricardo Moraes/Reuters

Удова чоловіка, якого застрелили під час протистояння поліції та наркогрупи, Ріо-де-Жанейро, 27 серпня.

Фото: EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID

Чотирирічний хлопчик Монтазер під час перерви на роботі, Кабул, Афганістан, 2 вересня. Разом з іншими дітьми він допомагає виготовляти цеглу в печі на околиці Кабула.

Фото: Yauhen Yerchak/European Pressphoto Agency, via Shutterstock

Прихильниці лідера білоруської опозиції Марії Колесникової збилися докупи, захищаючи одна одну від затримання міліцією під час одного з маршів непокори в Мінську, 8 вересня.

Фото: Petros Giannakouris/Associated Press

Мігранти втікають від пожежі в таборі біженців ‘Морія’: вогонь залишив без даху над головою 12 тисяч осіб, у тому числі 4 тисячі дітей, о. Лесбос, Греція, 9 вересня.

Фото: Adam Dean for The New York Times

Протестувальник штовхає офіцерів після того, як поліція розсіяла натовп водяними гарматами та застосувала газ під час антиурядових протестів у Бангкоку, Таїланд, 16 жовтня.

Фото: Ivor Prickett for The New York Times

Жінка оплакує брата, який загинув у результаті ракетного удару, Барда, Азербайджан, 28 жовтня.

Зміна клімату, приводні лиха, катастрофи.

Фото: EPA-EFE/KIM LUDBROOK

Одна із сотень загиблих риб на дамбі Нквеба, яка є основною для забезпечення водою міста Храфф-Рейнет, Південна Африка, 2 січня . Місцеві жителі кажуть, що не пам’ятають, коли востаннє йшов дощ, і вважають останню посуху найгіршою за тисячу років.

Фото: Matthew Abbott /The New York Times

Виснажений дикий кінь у лісі штату Баго після чи не найжахливішого в історії Австралії сезону пожеж, 10 січня.

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Чоловік змиває з машини попіл, який осів після виверження вулкана Таал, у місті Талісай, Філіппіни.12 січня.

Фото: EPA-EFE/DAI KUROKAWA

Фермер Теофілус Мвендва біжить крізь рій саранчі, щоб відігнати її від врожаю, округ Кітуї, Кенія, 24 січня.

Фото: EPA-EFE/LAVANDEIRA JR

Дим від лісової пожежі здіймається поряд із туристичним пляжем у Порто-до-Сон, Ла-Корунья, північ Іспанії, 21 липня.

Фото: Diego Ibarra Sánchez for The New York Timе

Один із сотень тисяч людей, які залишилися без даху над головою в результаті вибуху в міському порту, спить просто неба, Бейрут, Ліван, 7 серпня.

Фото: EPA/UPG

Корабель лежить на боці через пошкодження після вибуху в порту Бейрута, Ліван, 8 серпня.

Фото: EPA/UPG

Корови на даху стайні після повені, спричиненої сильними зливами в регіоні, провінція Південна Чолла, Південна Корея, 9 серпня.

Фото: Meridith Kohut

Масштабні лісові пожежі на західному узбережжі випалили понад 17 кв. км земель. Азуса, Каліфорнія, США, 13 серпня.

Фото: Noah Berger/Associated Press

Вогонь, який стрімко поширився завдяки сильному вітру, за добу випалив схил пагорба площею майже 230 000 акрів біля мосту через озеро Орвілл, Каліфорнія, 9 вересня.

Фото: EPA-EFE/ROGERIO FLORENTINO

Ветеринар допомагає коаті з опіками, котра постраждала від лісових пожеж, Поконе, штат Мату-Гросу, Бразилія, 13 вересня.

Фото: EPA-EFE/ORLANDO BARRIA

Волонтер дивиться на купу пластикових відходів у морі і на пляжі Фуерте-Сан-Гіл у Санто-Домінго, Домініканська Республіка, 19 вересня.

Фото: EPA-EFE/KYLE GRILLOT

Олень у пошуках їжі у спустошеному вогнем ареалі, Пірблоссом, Каліфорнія, США, 20 вересня.

Фото: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI

Рятувальники надають допомогу вцілілій після обвалу житлового будинку на околицях Мумбаї, Індія, 21 вересня.

Природа

Фото: EPA-EFE/ZSOLT CZEGLEDI

Дорога між вкритими інеєм деревами поблизу Дебрецена, Угорщина, 16 січня.

Фото: Armando Franca/Associated Press

Бразилійка Мая Габейра, перша професійна серфінгістка, на найбільшій хвилі, яку коли-небудь підкорила жінка і яку подолали учасники змагань зимового сезону 2019-20, Назаре, Португалія, 11 лютого.

Фото: EPA

Страуси в садах палацу Алворада, Бразиліа, 2 червня.

Фото: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

Крокодил щойно вилупився в зоопарку в Шрірачі, Таїланд, 12 червня. Зоопарк скасував плату за вхід на деякий час, намагаючись збільшити кількість відвідувачів, а згодом і свої доходи через фінансові втрати після обмежень через коронавірус.

Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Тюлень у басейні зоопарку Берліна, Німеччина, 8 липня.

Фото: Bernat Armangue/Associated Press

Ралі Дакар у 2020 році вперше провели в Азії, на території Саудівської Аравії.

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Комета NEOWISE після заходу сонця над Національним парком ‘Джошуа’, Каліфорнія, США, 19 липня

Фото: EPA/UPG

Багатоповерхівки-«джунгі» в місті Ченду, Китай, 15 вересня. У Ченду створили експериментальні багатоповерхівки з «вертикальним лісом» на кожному балконі. Розпродати житло в них так і не вдалося, а доглянуті садочки перетворилися на справжні джунглі, в яких орудують комарі.

Фіналісти конкурсу Natіonal Geographic

Фото: Weimin Chu

Рибальське селище Упернавік, Гренландія.

Фото: Jassen Todorov

Аерофото міжнародного аеропорту Сан-Франциско.

Фото: Sandipani Chattopadhyay

Люди моляться на вулиці Дакки, Бангладеш, під час щорічної молитви Бішви Ійтема. Мільйони мусульман виходять на Тонгі, головну вулицю Дакки, усі наземні перевезення та пішохідний рух на цей час зупиняють.

Фото: Junhui Fang

Буддійська академія Ларунг Гар, розташована на висоті 4 000 метрів у провінції Сичуань на заході Китаю. Заснована 1980 року в безлюдній долині, сьогодні Ларунг нараховує близько 40000 монахів і студентів і вважається впливовим центром досліджень буддизму у світі.

Фото: Тamara Blazquez

Білоголовий гриф в небі Національного парку Monfrague в Іспанії.

Фото: Scott Portelli

Сутінковий дельфін у водах поблизу узбережжя Нової Зеландії.

Фото: Jonas Schafer

Стадо козлів перетинає хребет над озером Брієнц у Бернському Оберланді, Швейцарія.

Фото: Stas Bartnikas

Аерофото річки Колорадо.

Фото: Yoshiki Fujiwara

Актори готуються до вечірньої вистави в місті Лічен, Китай.

Фото: Huafeng Li

Будні в громадському парку Гонконгу.

Фото: Jose Antonio Zamora

Вершники стрибають через багаття під час церемонії очищення тварин на свято Святого Антонія в Іспанії, провінція Авіла.

Фото: Navin Vatsa

Хлопчик і тисячі чайок зустрічають світанок на березі річки Ямуна в Делі, Індія

Фото: Leо Kwok

Танець Вогняного Дракона під час святкування Фестивалю ліхтарів, Мейчжоу, Китай.