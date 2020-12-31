Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
‘Вихід’ на ринг британця Тайсона Ф'юрі перед боєм за титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі на Гарден-Арені в Лас-Вегасі, США, 22 лютого.
Вибори США, рух Black live matters
Фото: Doug Mills/The New York Times
Президент CША Дональд Трамп під час передвиборної кампанії в Мілуокі, за два дні до офіційного початку процесу імпічменту, 14 січня.
Фото: John Minchillo/Associated Press
Демонстранти біля охопленого вогнем ресторану швидкого харчування на четвертий день протестів після вбивства Джорджа Флойда, Міннеаполіс, США, 29 травня.
Фото: Lawrence Bryant/Reuters
Марк і Патрісія Макклоскі наставили зброю на натовп протестувальників із руху Black Life Matters, що наблизилися до їхнього будинку, Сент-Луїс, США, 28 червня.
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Фотографія Бреонні Тейлор, яку вбили у власній квартирі співробітники поліції Луїсвілля, спроєктована на статую генерала Конфедерації Роберта Е. Лі на Монумент-авеню в Ричмонді, штат Вірджинія, США, 6 липня.
Фото: Doug Mills/The New York Times
Президент Трамп повертається з Лондондеррі, штат Нью-Йорк, після зустрічі з виборцями на базу в Міссісіпі, 28 серпня.
Фото: Anna Moneymaker
Президент Дональд Трамп знімає маску, повернувшись на роботу в Білий дім після госпіталізації з COVID-19, Вашингтон, 5 жовтня.
Фото: Erin Schaff/The New York Times
Джозеф Байден і Камала Гарріс виступили зі зверненнями до нації як обраний президент і віцепрезидент. Вілмінгтон, штат Делавер, США , 7 листопада.
Коронавірус
Фото: Hector Retamal/Agence France-Presse -- Getty Images
Літній чоловік знепритомнів біля лікарні під час спалаху коронавірусу в місті Ухань, Китай, 30 січня.
Фото: Getty Images
Порожні вулиці Уханя, 3 лютого. Щоб стримати спалах коронавірусу, уряд Китаю закрив місто на в'їзд-виїзд і заборонив рух громадського транспорту і приватних автомобілів.
Фото: Chinatopix, via Associated Press
Працівник у конференц-центрі, перетвореному на тимчасову лікарню для хворих на коронавірус, Ухань, Китай, 4 лютого.
Фото: Fabio Bucciarelli / The New York Times
Лікарі невідкладної допомоги обстежують хворого на коронавірус Клаудіо Травеллі вдома, Сенате Сотто, Італія, 15 березня.
Фото: Victor Moriyama / The New York Times
Мешканці будинку Копан зібралися біля своїх вікон на знак протесту проти реакції на пандемію СОVID-19 президента Бразилії Жаїра Болсонаро, який назвав коронавірус ‘фантазією’, Сан-Паулу, Бразилія, 18 березня.
Фото: Laetitia Vancon / The New York Times
Порожня станція метро в перші дні пандемії в Мюнхені, 21 березня.
Фото: Atul Loke /The New York Times
Муніципальний працівник дезінфікує овочевий ринок у Мумбаї, Індія, 26 березня, на другий день національного локдауну, оголошеного прем’єр-міністром Нарендрою Моді для боротьби зі спалахом коронавірусу.
Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Соліст Чеського національного балету Патрік Голечек репетирує вдома під час загальнонаціонального карантину, Прага, Чеська Республіка, 1 квітня.
Фото: Victor Moriyama for The New York Times
Родичі прощаються з померлим від ускладнень перебігу Covid-19 на кладовищі Віла Формоза, Сан-Паулу, Бразилія, 7 квітня.
Фото: Victor J. Blue /The New York Times
Пацієнтка з Covid-19 Пресві Андерсон уперше бачить свою новонароджену дитину на моніторі в прямому ефірі з неонатальним відділенням у Бруклінській лікарні, Нью-Йорк, 9 квітня.
Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES
99-річний британський ветеран, капітан Том Мур закінчує соте коло по своєму саду, Бедфордшир, Великобританія, 16 квітня. Капітан Том Мур зібрав понад 12 мільйонів британських фунтів для британської Національної служби охорони здоров'я (NHS) на боротьбу з пандемією.
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Медсестра Мелінда з відділення інтенсивної терапії, де лікують хворих на COVID-19, у лікарні Брюсселя, Бельгія, 24 квітня, поряд напис на стіні: "Щаслива медсестра".
Фото: Hilary Swift for The New York Times
Люди відпочивають на свіжому повітрі, зберігаючи соціальну дистанцію, у спеціально розмічених колах на траві у парку Доміно, Бруклін, штат Нью-Йорк, 15 травня.
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Медсестри доглядають за новонародженими в готелі в Києві, 16 травня. 51 немовля, народжене від сурогатних матерів в українській клініці BioTexCom, очікувало своїх батьків, які не могли дістатися в Україну через закриття кордонів під час пандемії COVID-19.
Фото: Al Bello/Getty Images
Олівія Грант обіймає свою бабусю Мері Грейс Сілео через клейонку вперше після оголошення карантину у штаті через пандемію коронавірусу, Ванта, Нью-Йорк, 24 травня.
Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Відвідувачі аквапарку ‘Країна мрій’ спекотного дня відпочивають, не дотримуючись жодних правил соціальної дистанції, Мінськ, 27 червня. ‘Країну мрій’ вважають одним з найбільших аквапарків просто неба у Європі.
Фото: Tamir Kalifa for The New York Times
Авто в черзі до мобільного центру тестування на COVID-19, Остін, Техас, 2 липня.
Фото: Simbarashe Cha
Модельєр Крістіан Сіріано показав весняну колекцію 2021 року у своєму будинку в Коннектикуті, Вестпорт, США, 17 вересня.
Фото: Damon Winter/The New York Times
У мобільному пункті тестування на коронавірус, Тампа, Флорида, США, 14 жовтня.
Фото: Ash Adams for The New York Times
Лілліан Фостер і Тіган Глідден фотографуються із Сантою, котрий сидить за пластиковою загородкою, Анкоридж, США, 4 грудня. Цього року Санті можна не вдягати маску, але дітям не дозволять посидіти на його колінах, як це заведено.
Фото: Dmitry Kostyukov
Картина італійського художника Леонардо да Вінчі 'Мона Ліза' в Луврі, Париж, 4 грудня. Закритий на карантин із кінця жовтня музей відчинили 16 грудня.
Війна, конфлікти.
Фото: EPA-EFE/MURTAJA LATEEF
Учасник протесту демонструє гільзи від куль, випущених офіцерами іракських сил безпеки під час антиурядового страйку в Багдаді, Ірак, 19 січня.
Фото: Jim Huylebroek
Діти йдуть повз бойовиків ‘Талібану’ у контрольованому ними районі, Лагман, Афганістан, 13 березня.
Фото: Ricardo Moraes/Reuters
Удова чоловіка, якого застрелили під час протистояння поліції та наркогрупи, Ріо-де-Жанейро, 27 серпня.
Фото: EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID
Чотирирічний хлопчик Монтазер під час перерви на роботі, Кабул, Афганістан, 2 вересня. Разом з іншими дітьми він допомагає виготовляти цеглу в печі на околиці Кабула.
Фото: Yauhen Yerchak/European Pressphoto Agency, via Shutterstock
Прихильниці лідера білоруської опозиції Марії Колесникової збилися докупи, захищаючи одна одну від затримання міліцією під час одного з маршів непокори в Мінську, 8 вересня.
Фото: Petros Giannakouris/Associated Press
Мігранти втікають від пожежі в таборі біженців ‘Морія’: вогонь залишив без даху над головою 12 тисяч осіб, у тому числі 4 тисячі дітей, о. Лесбос, Греція, 9 вересня.
Фото: Adam Dean for The New York Times
Протестувальник штовхає офіцерів після того, як поліція розсіяла натовп водяними гарматами та застосувала газ під час антиурядових протестів у Бангкоку, Таїланд, 16 жовтня.
Фото: Ivor Prickett for The New York Times
Жінка оплакує брата, який загинув у результаті ракетного удару, Барда, Азербайджан, 28 жовтня.
Зміна клімату, приводні лиха, катастрофи.
Фото: EPA-EFE/KIM LUDBROOK
Одна із сотень загиблих риб на дамбі Нквеба, яка є основною для забезпечення водою міста Храфф-Рейнет, Південна Африка, 2 січня . Місцеві жителі кажуть, що не пам’ятають, коли востаннє йшов дощ, і вважають останню посуху найгіршою за тисячу років.
Фото: Matthew Abbott /The New York Times
Виснажений дикий кінь у лісі штату Баго після чи не найжахливішого в історії Австралії сезону пожеж, 10 січня.
Фото: Ezra Acayan/Getty Images
Чоловік змиває з машини попіл, який осів після виверження вулкана Таал, у місті Талісай, Філіппіни.12 січня.
Фото: EPA-EFE/DAI KUROKAWA
Фермер Теофілус Мвендва біжить крізь рій саранчі, щоб відігнати її від врожаю, округ Кітуї, Кенія, 24 січня.
Фото: EPA-EFE/LAVANDEIRA JR
Дим від лісової пожежі здіймається поряд із туристичним пляжем у Порто-до-Сон, Ла-Корунья, північ Іспанії, 21 липня.
Фото: Diego Ibarra Sánchez for The New York Timе
Один із сотень тисяч людей, які залишилися без даху над головою в результаті вибуху в міському порту, спить просто неба, Бейрут, Ліван, 7 серпня.
Фото: EPA/UPG
Корабель лежить на боці через пошкодження після вибуху в порту Бейрута, Ліван, 8 серпня.
Фото: EPA/UPG
Корови на даху стайні після повені, спричиненої сильними зливами в регіоні, провінція Південна Чолла, Південна Корея, 9 серпня.
Фото: Meridith Kohut
Масштабні лісові пожежі на західному узбережжі випалили понад 17 кв. км земель. Азуса, Каліфорнія, США, 13 серпня.
Фото: Noah Berger/Associated Press
Вогонь, який стрімко поширився завдяки сильному вітру, за добу випалив схил пагорба площею майже 230 000 акрів біля мосту через озеро Орвілл, Каліфорнія, 9 вересня.
Фото: EPA-EFE/ROGERIO FLORENTINO
Ветеринар допомагає коаті з опіками, котра постраждала від лісових пожеж, Поконе, штат Мату-Гросу, Бразилія, 13 вересня.
Фото: EPA-EFE/ORLANDO BARRIA
Волонтер дивиться на купу пластикових відходів у морі і на пляжі Фуерте-Сан-Гіл у Санто-Домінго, Домініканська Республіка, 19 вересня.
Фото: EPA-EFE/KYLE GRILLOT
Олень у пошуках їжі у спустошеному вогнем ареалі, Пірблоссом, Каліфорнія, США, 20 вересня.
Фото: EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI
Рятувальники надають допомогу вцілілій після обвалу житлового будинку на околицях Мумбаї, Індія, 21 вересня.
Природа
Фото: EPA-EFE/ZSOLT CZEGLEDI
Дорога між вкритими інеєм деревами поблизу Дебрецена, Угорщина, 16 січня.
Фото: Armando Franca/Associated Press
Бразилійка Мая Габейра, перша професійна серфінгістка, на найбільшій хвилі, яку коли-небудь підкорила жінка і яку подолали учасники змагань зимового сезону 2019-20, Назаре, Португалія, 11 лютого.
Фото: EPA
Страуси в садах палацу Алворада, Бразиліа, 2 червня.
Фото: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Крокодил щойно вилупився в зоопарку в Шрірачі, Таїланд, 12 червня. Зоопарк скасував плату за вхід на деякий час, намагаючись збільшити кількість відвідувачів, а згодом і свої доходи через фінансові втрати після обмежень через коронавірус.
Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON
Тюлень у басейні зоопарку Берліна, Німеччина, 8 липня.
Фото: Bernat Armangue/Associated Press
Ралі Дакар у 2020 році вперше провели в Азії, на території Саудівської Аравії.
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Комета NEOWISE після заходу сонця над Національним парком ‘Джошуа’, Каліфорнія, США, 19 липня
Фото: EPA/UPG
Багатоповерхівки-«джунгі» в місті Ченду, Китай, 15 вересня. У Ченду створили експериментальні багатоповерхівки з «вертикальним лісом» на кожному балконі. Розпродати житло в них так і не вдалося, а доглянуті садочки перетворилися на справжні джунглі, в яких орудують комарі.
Фіналісти конкурсу Natіonal Geographic
Фото: Weimin Chu
Рибальське селище Упернавік, Гренландія.
Фото: Jassen Todorov
Аерофото міжнародного аеропорту Сан-Франциско.
Фото: Sandipani Chattopadhyay
Люди моляться на вулиці Дакки, Бангладеш, під час щорічної молитви Бішви Ійтема. Мільйони мусульман виходять на Тонгі, головну вулицю Дакки, усі наземні перевезення та пішохідний рух на цей час зупиняють.
Фото: Junhui Fang
Буддійська академія Ларунг Гар, розташована на висоті 4 000 метрів у провінції Сичуань на заході Китаю. Заснована 1980 року в безлюдній долині, сьогодні Ларунг нараховує близько 40000 монахів і студентів і вважається впливовим центром досліджень буддизму у світі.
Фото: Тamara Blazquez
Білоголовий гриф в небі Національного парку Monfrague в Іспанії.
Фото: Scott Portelli
Сутінковий дельфін у водах поблизу узбережжя Нової Зеландії.
Фото: Jonas Schafer
Стадо козлів перетинає хребет над озером Брієнц у Бернському Оберланді, Швейцарія.
Фото: Stas Bartnikas
Аерофото річки Колорадо.
Фото: Yoshiki Fujiwara
Актори готуються до вечірньої вистави в місті Лічен, Китай.
Фото: Huafeng Li
Будні в громадському парку Гонконгу.
Фото: Jose Antonio Zamora
Вершники стрибають через багаття під час церемонії очищення тварин на свято Святого Антонія в Іспанії, провінція Авіла.
Фото: Navin Vatsa
Хлопчик і тисячі чайок зустрічають світанок на березі річки Ямуна в Делі, Індія
Фото: Leо Kwok
Танець Вогняного Дракона під час святкування Фестивалю ліхтарів, Мейчжоу, Китай.