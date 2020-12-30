У деяких містах ялинку взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.

Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців Бучі Київської області - місцева влада виділила на це майже 4 млн гривень. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 гривень.

Фото: Чесно Буча

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

У Маріуполі виділили 12,3 млн гривень, по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн - лише по 5 гривень.

Фото: чесно Маріуполь

Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.

Фото: Ромак Балук Львів

Фото: Чесно Херсон

У деяких містах ялинку взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію коронавірусу.

"В умовах боротьби з коронавірусом найбільші витрати на новорічні свята дозволяють собі не великі міста, а малі містечка поблизу столиці. Так, Бучанська міськрада виявилася найщедрішою на цьогорічні святкування. Майже 4 млн гривень передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи. З огляду на те, що в Бучі менше 37 тис. виборців, кожен бучанець заплатив за таке святкування майже по 108 гривень. У Славутичі з населенням майже 25 тис. кожен мешканець міста заплатив 11,7 гривні. Кілька років тому Буча вже витрачала півмільйона на гірлянди. Тоді найдорожчою була ялинка в Ірпені", - йдеться у повідомленні.

Фото: cdn.chesno.org

У Луцькій міській раді передбачили на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті. Ще одна важлива стаття витрат - 243 тис. гривень на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій. На придбання ялинки кошти не витрачалися, тому що в центрі міста щороку прикрашають три живих ялинки. Закупівля іграшок та гірлянд обійшлася міському бюджету приблизно у 200 тис. гривень. Ще одна стаття витрат - вітальні листівки та сувеніри від мера Ігоря Поліщука для дітей та представників громадських і релігійних організацій, що братимуть участь у новорічно-різдвяному віншуванні.

Фото: сайт Луцькради Луцьк

У бюджеті Сумської міської ради теж передбачено понад 1 млн гривень на новорічні витрати. Це кошти на встановлення і монтаж двох ялинок у центрі (на роботи передбачено 253 тис. гривень) і святкове оформлення міста ілюмінаціями, фотозонами та гірляндами - близько 369 тис. гривень. На новорічні подарунки дітям пільгових категорій витрачено близько 320 тис., а на організацію і проведення заходів - близько 193 тис.

У Житомирі з бюджету виділили 841 тис. гривень на гірлянди та інші ілюмінації для прикрашання ялинки та міста, проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей. Там щороку теж прикрашають живу ялинку в центрі, тому кошти на її придбання не передбачені.

Фото: Чесно Житомир

У Чернівцях було витрачено 738 тис. гривень на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки і фотозон.

У Чернігові в рамках підготовки до новорічних свят витрачено 605 тис. гривень. Найбільша стаття витрат - встановлення новорічної ялинки включно з вартістю оренди та монтажу ілюмінації. Крім того, за ці кошти закупили іграшки, ілюмінації та подарунки для дітей, сума яких складає 0,9 тис. гривень.

З міського бюджету Кропивницького виділили 336 тис. гривень на підготовку до новорічних святкувань. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей, придбання гірлянд, новорічних іграшок та ілюмінацій. Цікаво, що лише в цьому місті передбачені кошти на охорону ялинки в сумі 40,5 тис. гривень.

Вінниця цьогоріч буде без ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Минулого року вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція - її висота була 29 м. На її придбання витратили 196 тис. гривень.

Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. гривень. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей пільгових категорій та учасників новорічно-різдвяних заходів онлайн. Крім того, місто прикрасять ілюмінаціями та гірляндами.

У Запоріжжі через карантинні обмеження міська рада також відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. У січні заплановано витрати на свята в сумі 610,1 тис. гривень. А ось кошти на демонтаж закладені у бюджеті вже на 2021 рік, і їх сума невідома. На подарунки дітям міська рада виділила 300 тис. гривень.

Фото: Чесно Запоріжжя

В Ужгороді, де в міському бюджеті передбачили 216 тис. гривень, статті новорічних витрат майже такі самі, як в інших міськрадах: новорічні прикраси, ілюмінація, подарунки для дітей і демонтаж ялинки.

В інших містах суми менші за 200 тис. гривень. Зокрема, в Івано-Франківську на новорічні витрати передбачили 170 тис. гривень, а в Полтаві - 140 тис. гривень, за які закуплено подарунки для дітей, а решту коштів використають для організації святкувань у місті. Витрати з бюджету Рівненської міської ради витрати становлять 128 тис. гривень, вони передбачені на встановлення новорічної ялинки та проведення новорічних заходів.

Фото: Фото зі сторінки різдвяного ярмарку у Хмельницькому в Facebook Хмельницький

Найменші суми з усіх 18 міст, інформацію щодо яких дізнався Рух ЧЕСНО, передбачили у Хмельницькому - 105 тис. гривень на новорічні та різдвяні свята, та у Херсоні - 90 тис. гривень, з яких 55 тис. - на театральні вистави для дітей, все інше - на сувенірну продукцію.

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