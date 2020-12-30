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На Донбасі загинув 22-річний вінничанин

Обставини смерті Вадима Єфременюка уточнюються.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, загинув український військовий з Вінниці.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

"Вадим Володимирович Єфременюк, 1998 р. н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Фото: 0432.ua

Зазначається, що Вадим Єфременюк не був одружений. У бійця залишилися батьки, два брати і сестра.

Нагадаємо, за даними пресцентру ООС, минулої доби окупанти протягом доби сім разів відкривали вогонь на Донбасі,бойових втрат та поранень серед ЗСУ не було.

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